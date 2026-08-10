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ABD Başkanı Trump: İran'la müzakereleri sessizce yürütüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la müzakere sürecini sessizce yürütüyoruz" dedi.

Haber Merkezi
DHA
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ABD Başkanı Trump: İran'la müzakereleri sessizce yürütüyoruz
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, İran'la müzakereleri sessizce yaptıklarını belirterek, “İran'la sadece yarı müzakere halindeyiz. İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz” ifadelerini kullandı.

İran'ın ekonomik olarak ‘çok kötü durumda’ olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını söyleyen Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini aktardı.

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