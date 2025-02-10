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ABD Başkanı Trump: Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın ülkenin 51. eyaleti olmasının "çok daha iyi" olacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Trump: Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum
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Trump, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Süper Bowl" maçı öncesi Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

"Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum"

Başkan Trump, "Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum, çünkü Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Neden Kanada'ya sübvansiyon olarak yılda 200 milyar dolar ödüyoruz?" dedi.

Öte yandan Trump, Kanada ve Meksika'dan, gümrük vergilerini engellemek için yeterli eylem görmediğini söyledi.

Trump, "Hayır, bu yeterince iyi değil. Bir şeylerin olması gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil. Ve ben bunu değiştiriyorum." şeklinde konuştu.

Elon Musk'ın yöneticisi olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimine mahkeme tarafından engelleme kararı alınması sorulan Trump, yüzde 100 katılmadığını belirttiği bu kararı "çılgınca" diye nitelendirdi.

"Verimlilik sorununu çözmemiz gerekiyor"

Trump, "Verimlilik sorununu çözmemiz gerekiyor. Dolandırıcılığı, israfı, suiistimali, hükümette olup biten her şeyi çözmeliyiz." ifadesini kullandı.

Musk'a güvenip güvenmediği sorulması üzerine Trump, onu "müthiş" olarak nitelendirerek, "Hiçbir şey elde etmiyor. Aslında buna nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum." dedi.

Trump, "Ona çok yakında, belki 24 saat içinde, gidip Eğitim Bakanlığını kontrol etmesini söyleyeceğim. O da aynı şeyi bulacak. Sonra da orduya, hadi orduyu kontrol edelim diyeceğim." değerlendirmesini yaptı.

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