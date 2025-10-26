ABD Başkanı Trump: Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin 40’ncı Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin konuşmasını çarpıtarak ‘sahte’ bir reklam yayınladığını kaydetti. Kanada’ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını söyleyen Trump, Reagan Vakfı'nın Başkan Reagan'ın ses ve görüntü kayıtlarının seçilerek bir reklam kampanyasında kullanıldığını bildirdiğini aktardı.

“İzin alınmadan kullanıldı, sahtekarlık”

Trump, reklamın Reagan'ın radyo konuşmasını yanlış yansıttığını ve konuşmanın kullanılması ya da düzenlenmesi için izin alınmadığını vurgulayarak, Ronald Reagan Başkanlık Vakfı ve Enstitüsü'nün konuyla ilgili yasal seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. Trump, "Bu sahtekarlığın tek amacı, Kanada'nın yıllardır ABD'ye zarar vermek için kullandığı tarifeler konusunda ABD Yüksek Mahkemesi tarafından 'kurtarılmayı' ummasıydı. Artık ABD, Kanada'nın ve dünyanın geri kalanının yüksek ve baskıcı gümrük vergilerine karşı kendini savunabiliyor" dedi.

Reklamın derhal yayından kaldırılması gerektiğini ve sahte olduğunun bilinmesine rağmen yayınlanmaya devam ettiğini bildiren Trump, "Gerçekleri ciddi şekilde çarpıtmaları ve düşmanca tutumları nedeniyle Kanada'ya uygulanan tarifeyi, mevcut oranın üzerine ek olarak yüzde 10 artırıyorum" ifadelerini kullandı.