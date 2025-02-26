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ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı: Sağlık hizmetlerine fiyat düzenlemesi!

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık hizmetlerinin ücretlerinde şeffaflık sağlanmasını amaçlayan kararnameyi imzaladı. Bu düzenlemeyle bakanlıkların şirketlerden tahmini fiyatlar yerine gerçek fiyatların kamuoyuyla paylaşılmasını zorunlu kılabilmesi mümkün hale gelecek.

Haber Merkezi
AA
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ABD Başkanı Trump kararnameyi imzaladı: Sağlık hizmetlerine fiyat düzenlemesi!
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, sağlık hizmetlerine ilişkin ilk döneminde aldığı kararı tekrar uygulamaya koymak için harekete geçti.

Kararname kapsamında Hazine, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri bakanlıkları, sağlık sigortası şirketleri ve hastanelerden hizmet maliyetlerinin ayrıntılarını 90 gün içinde açıklamalarını talep edebilecek.

Tahmini fiyatlar yerine gerçek fiyatlar kamuoyuyla paylaşılacak

Bu düzenlemeyle bakanlıkların şirketlerden tahmini fiyatlar yerine gerçek fiyatların kamuoyuyla paylaşılmasını zorunlu kılabilmesi mümkün hale gelecek.

ABD Başkanı Trump, 2019'da sağlık hizmetlerinde fiyat şeffaflığını hedefleyen başkanlık kararnamesini imzalamış ancak hastaneler ve sigorta şirketleri, bu karara karşı çıkmıştı.

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