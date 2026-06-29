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ABD Başkanı Trump: Komünizm ülkemize yönelik en büyük tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, komünizmin Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Pearl Harbor ve 11 Eylül saldırılarından bu yana ABD'ye yönelik en büyük tehdit olduğunu savundu.

Haber Merkezi
DHA
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ABD Başkanı Trump: Komünizm ülkemize yönelik en büyük tehdit
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ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda komünizmi hedef aldı.

Trump yaptığı paylaşımda, “Komünizm; Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Pearl Harbor veya 11 Eylül'den bu yana ülkemize yönelik en büyük tehdittir” ifadelerini kullandı.

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