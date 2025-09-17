ABD Başkanı Trump, mahkemenin Cook kararına itiraz edecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma girişimini engelleyen mahkeme kararına itiraz edeceğini açıkladı. Bu, Fed için büyük sonuçları olacak bir hukuki mücadeleyi yeniden kızıştırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai yaptığı açıklamada, Trump’ın Lisa Cook'u haklı bir gerekçeyle görevden aldığını ifade etti. Ayrıca Desai şunları söyledi: "Yönetim bu karara itiraz edecek ve bu konuda nihai zaferi dört gözle bekliyor."

Washington'daki temyiz mahkemesi, Pazartesi günü geç saatlerde Cook'un, Trump'ın gelirlerini reddetme kararına karşı açtığı dava süresince çalışmaya devam edebileceğine karar vermişti. Karar, Fed'in faiz oranları konusunda oylama yapmak üzere merakla beklenen iki günlük toplantısının başlamasından sadece birkaç saat önce geldi.

Karar, sıkıntılı ekonomistin katılma olasılığını artırsa da Trump'ın yine de Yüksek Mahkeme'den devreye girmesini istemesi mümkün.