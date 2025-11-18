ABD Başkanı Trump, Meksika’yı hedef aldı: Saldırı düzenleyebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile olası bir askeri müdahale konusunda görüşmeler yaptığını söyledi.

Reuters ve NBC televizyon kanalı, ABD Başkanı Trump’ın Latin Amerika’da “uyuşturucu kartellerine karşı” olduğunu iddia ettiği saldırılarını Meksika’yı da kapsayacak şekilde genişletebileceğini söylediğini aktardı.

Trump pazartesi günü Oval Ofis’te yaptığı açıklamada “Uyuşturucuyu durdurmak için Meksika’da saldırılar başlatır mıyım? Benim için sorun yok. Meksika ile görüşüyorum. Benim tutumumu biliyorlar” dedi.

Trump, ABD’nin halihazırda bir hedef listesi hazırladığını da ima etti.

Trump gazetecilere, “Her yolu biliyoruz. Her uyuşturucu baronunun adresini biliyoruz. Adreslerini biliyoruz. Kapılarını biliyoruz. Her biri hakkında her şeyi biliyoruz” dedi.

Ocak ayında yeniden göreve başladığından beri Trump, Kongrenin onayı olmadan Karayipler Denizi ve Latin Amerika’nın Pasifik kıyılarında askeri saldırılar düzenliyor.

Eylül ayından bu yana uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 21 tekne vuruldu ve 80’den fazla insan öldürüldü.

Bu gemilerin uyuşturucu kartelleriyle bağlantıları olduğuna dair kamuoyuna sunulmuş hiçbir kanıt bulunmuyor.