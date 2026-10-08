ABD Başkanı Trump, Musk ve Huang'a bilim madalyası verecek

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Beyaz Saray’a göre söz konusu isimler Ulusal Bilim Madalyası’na layık görülürken, Dell Technologies’in kurucusu Michael Dell ve Microsoft CEO’su Satya Nadella’ya Ulusal Teknoloji ve Yenilik Madalyası verilecek.

ABD Başkanı Trump’ın teknoloji dünyasıyla yakınlaşmasının bir göstergesi olarak değerlendirilen ödül töreni, yapay zeka güvenliği konusundaki tartışmaların ardından düzenleniyor. Trump, yapay zekaya yönelik daha sıkı federal düzenlemeler yerine gönüllü kurallar ve özdenetim yaklaşımını destekliyor.

Zirvede ayrıca ABD’li araştırmacıların STEM eğitim programlarına 100 milyon doların üzerinde kaynak aktarılması ve National Compute’un bilimsel araştırmalar için 100 milyon dolarlık işlem gücü kredisi bağışlamasının açıklanması bekleniyor.