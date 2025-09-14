ABD Başkanı Trump, NATO müttefiklerini Rus petrolü alımını durdurmaya çağırdı

ABD Başkanı Donald Trump tüm NATO ülkelerini Rus petrolü alımını durdurmaya çağırdı ve Çin'i Rus petrolü alımları nedeniyle yüzde 50 ila yüzde 100 arasında değişen gümrük vergileriyle tehdit etti.

Trump cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social'da, "Çin'in Rusya üzerinde güçlü bir kontrolü ve hatta hakimiyeti var. Bu güçlü gümrük tarifeleri bu hakimiyeti kıracak" diye yazdı.

NATO'nun savaşı kazanma konusundaki kararlılığının "yüzde 100'den çok daha az" olduğuna inandığını ve ittifakın bazı üyelerinin Rus petrolü satın almasının "şok edici" olduğunu da sözlerine ekledi.

Diğer NATO ülkelerine de seslenen ABD lideri, "Bu sizin Rusya karşısındaki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor" dedi.

NATO üyesi Türkiye, 2023 yılından bu yana NATO üyesi olmayan Çin ve Hindistan'ın ardından Rus petrolünün en büyük üçüncü alıcısı konumunda. Rus petrolü satın alan diğer NATO üyesi ülkeler arasında Macaristan ve Slovakya da bulunuyor.

ABD Başkanı defalarca savaşa son verebileceği sözünü vermiş olsa da, Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgalini sona erdirmeye henüz yakın değil. Yine de işgal başladığında başkan olsaydı işgalin gerçekleşmeyeceği konusunda kararlı ve bunu durdurabileceğine inanıyor.

Trump, "Bu Trump'ın savaşı değil (ben başkan olsaydım asla başlamazdı), Biden ve Zelenski'nin savaşı. Ben sadece bunu durdurmaya ve binlerce Rus ve Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardım etmek için buradayım" diye yazdı.

Geçtiğimiz ay Trump, mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış ve kalıcı bir ateşkes yönünde görüşmeler için Alaska'da ağırladı.

Trump'ın paylaşımı, Rusya'nın Polonya hava sahasına birden fazla insansız hava aracı göndererek NATO anlaşmasının 4. Maddesinin devreye girmesini tetiklemesinin ardından geldi.

NATO'nun 4. Maddesi "Taraflardan herhangi birinin görüşüne göre, Taraflardan herhangi birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde" NATO müttefikleri arasında ortak istişareler yapılmasını öngörüyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın yeni saldırılarını caydırmayı ve Polonya ile dayanışma içinde olduğunu göstermeyi amaçlayan bir "Doğu Nöbeti" programı açıkladı.