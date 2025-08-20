  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump: Netanyahu bir savaş kahramanı, ben de öyleyim
Takip Et

ABD Başkanı Trump: Netanyahu bir savaş kahramanı, ben de öyleyim

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "savaş kahramanı" şeklinde nitelendirerek İran'ın nükleer tesislerine hava saldırılarını onayladığı için kendisinin de "savaş kahramanı" olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump: Netanyahu bir savaş kahramanı, ben de öyleyim
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Mark Levin'in radyo programına katıldı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işaret ederek, "O iyi bir adam. O, orada savaşıyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim. Kimse önemsemiyor. Ama ben de öyleyim" dedi. ABD'nin İran'daki 3 önemli nükleer tesise yönelik saldırısını işaret eden Trump, "O uçakları ben gönderdim" ifadesini kullandı.

Hakkında savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmıştı

Netanyahu hakkında geçtiğimiz Kasım ayında Gazze'de işlediği belirtilen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılmıştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrailli heyetle Paris'te buluştuSuriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrailli heyetle Paris'te buluştuDünya
Emekliye faizsiz konut kredisinde detaylar belli oldu! Kimler yararlanacak, süreç nasıl işleyecek?Emekliye faizsiz konut kredisinde detaylar belli oldu! Kimler yararlanacak, süreç nasıl işleyecek?Ekonomi
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 kişi hayatını kaybettiGöçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 kişi hayatını kaybettiDünya
ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller...ÖTV artışı araç fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte en ucuz pick-up model otomobilller...Ekonomi

 

Dünya
Dev markette satılıyor: Radyoaktif madde içeriyor, sakın tüketmeyin!
Dev markette satılıyor: Radyoaktif madde içeriyor, sakın tüketmeyin!
Almanların yüzde 65’i İsrail’e silah satışının durdurulmasını istiyor
Almanların yüzde 65’i İsrail’e silah satışının durdurulmasını istiyor
İsrail Batı Şeria’yı bölecek yerleşim planını onayladı
İsrail Batı Şeria’yı bölecek yerleşim planını onayladı
Çin çocuk bakım yardımını gelir vergisinden muaf tuttu
Çin çocuk bakım yardımını gelir vergisinden muaf tuttu
'Amerikan Partisi' rafa mı kalktı? Elon Musk planlarını askıya aldı iddiası
'Amerikan Partisi' rafa mı kalktı? Elon Musk planlarını askıya aldı iddiası
İspanya ve Portekiz’de onlarca noktada orman yangınları sürüyor
İspanya ve Portekiz’de onlarca noktada orman yangınları sürüyor