  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı
Takip Et

ABD Başkanı Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Şi'nin daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump, nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile az önce çok verimli bir telefon görüşmesi yaptık. Ukrayna-Rusya, fentanil, soya fasulyesi ve diğer tarım ürünleri gibi birçok konuyu ele aldık. Çin'le ilişkilerimiz son derece güçlü." ifadelerini kullandı.

Üç hafta önce Güney Kore'de Şi ile yaptıkları görüşmeye atıf yapan Trump, "Artık büyük resme odaklanabiliriz. Bu kapsamda, Devlet Başkanı Şi beni nisan ayında Pekin'e davet etti, ben de bu daveti kabul ettim ve karşılığında ilerleyen aylarda ABD'ye devlet ziyareti için misafirim olmasını teklif ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Şi ile yakın iletişim halinde olma konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Dünya
ABD'nin Güney Kore'de konuşlu İHA'sı Sarı Deniz'e düştü
ABD'nin Güney Kore'de konuşlu İHA'sı Sarı Deniz'e düştü
Rusya: Avrupa'nın sunduğu barış planı Rusya'nın işine yaramıyor
Rusya: Avrupa'nın sunduğu barış planı Rusya'nın işine yaramıyor
AB: Ukrayna barış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildi
AB: Ukrayna barış görüşmelerinde önemli ilerleme kaydedildi
Trump'tan Cenevre açıklaması: 'İyi bir şeyler oluyor olabilir'
Trump'tan Cenevre açıklaması: 'İyi bir şeyler oluyor olabilir'
Frankenstein ve Dracula filmlerinin yıldızı Udo Kier hayatını kaybetti
Frankenstein ve Dracula filmlerinin yıldızı Udo Kier hayatını kaybetti
Yunanistan'da deprem meydana geldi!
Yunanistan'da deprem meydana geldi!