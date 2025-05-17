ABD Başkanı Trump: Pazartesi Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

ABD Başkanı Trump, "Pazartesi günü önce Putin, ardından Zelenski ve bazı NATO üyeleri ile telefonda konuşacağım. Umarım ateşkes olur" dedi.

Trump art arda Putin ve Zelenski ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuşacağım. Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim" dedi.

"Konu kan gölünün durdurulması olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşeceğini açıkladı. Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağım telefon görüşmesinin konuları, haftada ortalama 5 binden fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kan gölünün" durdurulması ve ticaret olacak" ifadelerini kullandı.

"Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir"

Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de konuşacağını aktaran Trump, "Ardından Devlet Başkanı Zelenskiy ile birlikte NATO'nun çeşitli üyeleriyle görüşeceğim. Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir. Bu çok şiddetli savaş, hiç olmaması gereken bir savaş sona erer. Tanrı hepimizi korusun" açıklamasında bulundu.

Müzakerelere ilişkin ön görüşme İstanbul'da yapılmıştı

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün müzakereler yapılmıştı.

Esir takası anlaşmasına varıldı

İki taraf, müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.