ABD Başkanı Trump: Sabrımız tükendi, İran'a ağır darbe indireceğiz

ABD Başkanı Trump, Alaska eyaletindeki Wasilla şehrinde yapılan ara seçim mitinginde İran'la yaşanan askeri gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. İran'ın çok çetin ve birçok açıdan kötü bir ülke olduğunu söyleyen Trump, "Onlar dünyanın neresinde olursa olsun terörün bir numaralı devlet sponsoru. Nükleer silah sahibi olmalarına 2 hafta kalmıştı" ifadelerini kullandı.

Trump’tan Obama’ya İran tepkisi

İran kaynaklı nükleer tehdidin daha önce ortadan kaldırılabileceğini, ancak eski ABD başkanlarının bunu yapmadığını belirten Trump, "Onlara milyarlarca dolar veren Barack Obama tarafından bunun çok uzun zaman önce durdurulması gerekirdi. Hatırlayın, İran'a nakit olarak 1.7 milyar dolar verdi. Bir Boeing 757'yi nakit parayla doldurup oraya gönderdiler. O paraya ne olduğunu merak ediyorum. Bu adamların uçağı gördüklerindeki halini hayal edebiliyor musunuz? Buna ek olarak İran'a on milyarlarca dolar ödediler ve İran ne yaptı biliyor musunuz? Parayı füzeler ve nükleer silahlar geliştirmek için kullandı. Yani diğer başkanlar da benim yaptığımı yapmalıydı" şeklinde konuştu.

“Bu savaş çok yakında bitecek”

İran'ın 51 yıldan bu yana Orta Doğu'nun kabadayısı gibi davrandığını öne süren Trump, "Ama artık Orta Doğu'nun kabadayısı değiller. Bu savaş çok yakında bitecek" dedi. Gerçekleştirdikleri saldırılarla İran'a çok büyük bir darbe indirdiklerini aktaran Trump, "Donanmaları yok. Hava kuvvetleri yok. Uçaksavarları yok. Hiçbir şeyleri kalmadı. Sahip oldukları tek şey enflasyon. Dünyadaki ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahipler. Paraları yok. Askerlerine ödeme yapmıyorlar. Güvenlik güçlerine ödeme yapmıyorlar. Polislerine ödeme yapmıyorlar" diye konuştu. İran savaşının kısa bir süre içinde biteceğini yineleyen Trump, "İran nükleer silah sahibi olamayacak. Eğer bela görmek istiyorsanız nükleer silaha sahip olmalarına izin verin. İşte o zaman gerçek belayı görürsünüz" dedi.

“Hürmüz Boğazı’nı biz kontrol ediyoruz”

Trump, İran savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları konusundaki eleştirilere de değindi. Petrol fiyatlarının tahmininden daha düşük seyrettiğini ifade eden Trump, "Ama biliyorsunuz, Hürmüz Boğazı'nı açtık. Oradan savaş öncesinde geçenden daha fazla petrol geçiyor. İnanın ya da inanmayın, boğazı biz kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların "İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için ödenecek küçük bir bedel" olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Ağır bir darbe indireceğiz”

Konuşmasında İran'a gözdağı veren Trump, "İran'a ne yapacağımızı görene kadar bekleyin. Onlara ağır bir darbe indireceğiz. Bir nevi artık sabrımız taştı. Aslında biliyorsunuz, sabrımız tamamen tükendi" ifadelerini kullandı. Bunun bir öneminin olmadığını söyleyen Trump, "Asıl önemli olan nükleer silaha sahip olmamaları ve olamayacaklar da" ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimalini bu ülkenin ilgili tesislerine yönelik ağır bombardımanlarla ortadan kaldırdıklarını ima eden Trump, "Bu ihtimal binlerce ton kayanın altına gömüldü" diye konuştu.