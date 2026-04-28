ABD Başkanı Trump sunucu Jimmy Kimmel'ın kovulmasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li talk show sunucusu ve komedyen Jimmy Kimmel'ı birkez daha hedef aldı. Kimmel'ın, First Lady Melania Trump hakkında "bekleyen bir dul kadının parıltısı" ifadesini kullanması üzerine, Donald ve Melania Trump çifti, televizyon kanalı ABC'yi Kimmel'ı işten çıkarmaya çağırdı.

Bu yorum, Kimmel'ın perşembe günkü programında Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeği için hazırladığı stand-up gösterisinin bir parçasıydı.

Söz konusu etkinlik iki gün sonra, silahlı bir saldırganın Washington'daki salona girmeye çalışmasıyla yarıda kesildi.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre Melania Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kimmel gibi insanların her akşam evimize nefret yaymak için girmesine izin verilmemeli" dedi. Başkan Trump da eşinin bu mesajını paylaştı.

Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Bu, her türlü sınırı aşıyor" diyerek ABC ve ABC'nin sahibi olan Disney'den Kimmel'ın derhal kovulmasını talep etti.

Melania Trump ise Kimmel'ı "korkak" olarak nitelendirerek "Yeter artık. ABC'nin tutum sergileme zamanı" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray devrede

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yorumu Demokratlardan ve bazı medya kuruluşlarından gelen söylemlerin bir parçası olarak değerlendirdi ve "Bu, şiddetin meşrulaştırılmasına zemin hazırlıyor" dedi.

Ulusal Dini Yayıncılar Birliği (NRB) ise, ABC hakkında soruşturma açılması talebiyle Federal Seçim Komisyonu'na şikâyette bulundu.

Kimmel: Suikast çağrısı değildi

Kimmel, pazartesi geceki programında söz konusu şakayı "çiftin yaş farkına yönelik hafif bir takılma" olarak nitelendirdi ve bunun "hiçbir şekilde suikast çağrısı olmadığını" vurguladı. Başkan ve etkinlikteki herkesin bu travmatik deneyimi yaşamasından üzüntü duyduğunu belirten Kimmel, şunları söyledi:

"Nefret dolu ve şiddeti kışkırtıcı söylemlerin reddedilmesi gerektiğine katılıyorum. Bence bu konuda atacak en iyi adım, kocanızla bir konuşma yapmak olur."

Kimmel'ın Melania için "dul kadın" demesi ve bunun peşinden Trump'a suikast girişimi yaşanması komedyenin "suikast çağrısı yaptığı" şeklinde yorumlara yol açmıştı.

Geçmişi olan bir çatışma

Kimmel programında Trump'ı yıllardır eleştiriyor.

Geçen sonbaharda sağcı aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin yaptığı yorumun ardından ABC tarafından programı askıya alınan Kimmel, bazı yerel istasyonlar tarafından da yayından çıkarıldı. Bu adımlar, Trump'ın Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr tarafından teşvik edildi. Kimmel daha sonra yayına geri döndü.

Trump'ı aynı şekilde eleştiren, aynen Kimmel gibi popüler bir gece programı sunan Stephen Colbert'in programı ise önümüzdeki ay sona erecek. Colbert de geçmişte Kimmel gibi Başkan Trump tarafından hedef alınmıştı.