  3. ABD Başkanı Trump: TikTok'u satın almak isteyen şirketler var, yakında açıklayacağız
ABD Başkanı Trump: TikTok'u satın almak isteyen şirketler var, yakında açıklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, kısa video uygulaması TikTok'un ABD'de faaliyetini sürdürmesi için bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump, "TikTok'u satın almak isteyen bir grup şirketimiz var" ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump, kısa video uygulaması TikTok'un ABD'de faaliyetini sürdürmesi için bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trump ayrıca, platform için alıcı duyurusunun yakında yapılacağını ve bir grup şirketin TikTok'u satın almak istediğini belirtti.

"TikTok'u satın almak isteyen bir grup şirketimiz var"

Başkan Trump yaptığı açıklamada ABD ve Çin'in TikTok konusunda bir anlaşmaya vardığını teyit etti. Trump, "TikTok'u satın almak isteyen bir grup şirketimiz var" ifadelerini kullanarak alıcıların ilgisine dikkat çekti ve uygulamanın ABD'deki geleceğiyle ilgili belirsizliğin sona ereceğini işaret etti.

