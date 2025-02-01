ABD Başkanı Trump, Tüketici Finansal Koruma Bürosu Direktörü Chopra'yı görevden aldı

Associated Press'in konuya ilişkin bilgisi olan yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray'dan Chopra'ya bir elektronik posta gönderildi.

Görevine son verildiğini bu elektronik postayla öğrenen Chopra, Trump'ın uygulamalarını eleştirmesiyle bilinen Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın yakın müttefiklerinden biri olarak tanınıyor.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Federal Ticaret Komisyonu üyesi olan Chopra'nın, yasal olarak 5 yıl CFPB Direktörlüğünde kalması gerekiyordu. Ancak Chopra, Trump'ın istemesi halinde görevinden ayrılacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlardaki birçok kişinin işine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın yürütmenin başı olarak yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahip olduğunu, Başkan'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurgulamıştı.