  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump, Tüketici Finansal Koruma Bürosu Direktörü Chopra'yı görevden aldı
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Tüketici Finansal Koruma Bürosu Direktörü Chopra'yı görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) Direktörü Rohit Chopra'nın görevine son verdi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump, Tüketici Finansal Koruma Bürosu Direktörü Chopra'yı görevden aldı
Takip Et

Associated Press'in konuya ilişkin bilgisi olan yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray'dan Chopra'ya bir elektronik posta gönderildi.

Görevine son verildiğini bu elektronik postayla öğrenen Chopra, Trump'ın uygulamalarını eleştirmesiyle bilinen Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın yakın müttefiklerinden biri olarak tanınıyor.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde Federal Ticaret Komisyonu üyesi olan Chopra'nın, yasal olarak 5 yıl CFPB Direktörlüğünde kalması gerekiyordu. Ancak Chopra, Trump'ın istemesi halinde görevinden ayrılacağını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden itibaren başta Adalet Bakanlığı olmak üzere farklı federal kurumlardaki birçok kişinin işine son vermişti.

Kongredeki Demokratlar, Trump'ın görevden aldığı isimler arasında daha önce aleyhindeki soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Jack Smith ve benzeri isimlerin de yer almasını eleştirmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın yürütmenin başı olarak yürütme organı içinde istediği kişiyi görevden alma yetkisine sahip olduğunu, Başkan'ın istemediği bir kişiyle çalışmayacağını vurgulamıştı.

Öldürdüğünü duyurmuştu: İsrail, Hamas komutanının hayatta olduğunu itiraf ettiÖldürdüğünü duyurmuştu: İsrail, Hamas komutanının hayatta olduğunu itiraf ettiDünya

 

Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep ettiGüney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep ettiDünya

 

Dünya
ABD Başkanı Trump: Düzensiz göçmenlerle mücadele rekor seviyelere ulaştı
ABD Başkanı Trump: Düzensiz göçmenlerle mücadele rekor seviyelere ulaştı
Öldürdüğünü duyurmuştu: İsrail, Hamas komutanının hayatta olduğunu itiraf etti
Öldürdüğünü duyurmuştu: İsrail, Hamas komutanının hayatta olduğunu itiraf etti
Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep etti
Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini talep etti
Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 24 Filistinlinin naaşı çıkarıldı
BMGK, Sudan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle endişeli!
BMGK, Sudan'da tırmanan şiddet olayları nedeniyle endişeli!
Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti
Almanya’nın 9. Cumhurbaşkanı Horst Köhler hayatını kaybetti