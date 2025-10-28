ABD Başkanı Trump, USS George Washington uçak gemisini ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın Yokosuka kentindeki donanma üssünde demirli USS George Washington uçak gemisini ziyaret etti. Trump, burada yaptığı konuşmada, Japonya'nın Öz Savunma Kuvvetleri’ne F-35 savaş uçakları için teslim edilecek füzelerin ilk partisini onayladığını ve teslimatın bu hafta yapılacağını açıkladı.

Bir Japon otomotiv şirketinin ABD'de büyük yatırımlar yapacağını duyduğunu belirten Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin ‘en iyi başbakanlardan biri olacağını’ kaydetti.

"Eğer bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız"

Trump, ABD ordusunun ‘dünyadaki en güçlü ordu’ olduğunu söyleyerek, “Bundan sonra eğer bir savaştaysak, o savaşı kazanacağız” dedi.

Japonya ve diğer müttefik ülkelere teşekkür eden Trump, “Dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla birlikte güçlü duruyoruz, gururluyuz” ifadesini kullandı.