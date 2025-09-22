ABD Başkanı Trump ve Musk, Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde buluştu

ABD’nin en tanınmış sağcı siyasi yorumcularından Charlie Kirk anısına Arizona eyaletinin Glendale şehrindeki State Farm Stadyumu’nda gerçekleştirilen anma törenine on binlerce kişi katıldı.

Anma törenine ABD Başkanı Donald Trump, Charlie Kirk’ün eşi Erica Kirk, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. gibi birçok tanınmış isim konuşmacı olarak katıldı.

Stadyuma gelişinde "ABD" sloganlarıyla karşılanan Trump, konuşmasının başında "Bugün Amerika, yas, matem ve şok içinde bir ulustur" ifadelerini kullandı.

"Amerika ve özgürlük şehidi"

Konuşmasında Charlie Kirk ile olan şahsi dostluğundan ve Kirk’ün seçim kampanyasına verdiği destekten bahseden Trump, "O korkunç gün, 10 Eylül 2025’te Amerikan özgürlüğünün en büyük savunucusu ölümsüzleşti. O artık bir Amerika ve özgürlük şehididir" şeklinde konuştu. Trump, Kirk’ün ABD’nin sivillere verilen en yüksek derece madalya olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile taltif edileceğini açıkladı. Charlie Kirk’e sıkılan kurşunun Amerika’nın tamamını hedef aldığını da ifade eden Trump, suikastçının en ağır cezayı alması temennisinde bulundu.

Trump, Elon Musk ile bir araya geldi

Anma töreninde ayrıca ABD Başkanı Trump ile kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşadıktan sonra Devlet Verimliliği Departmanı’ndan ayrılan ve Trump’a ağır eleştiriler yönelten Amerikalı milyarder Elon Musk, Trump ile yan yana oturarak sohbet ederken görüntülendi.

Musk, görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medyada "Charlie için" mesajıyla paylaştı.