  3. ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya yönelik saldırıda yeni silah kullanıldı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, “Venezuela’ya düzenlenen saldırıda ‘discombobulator’ adı verilen yeni silah kullanıldı” dedi.

ABD Başkanı Trump: Venezuela'ya yönelik saldırıda yeni silah kullanıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Amerikan basınına konuşan Trump, saldırıda ‘discombobulator’ adı verilen yeni silahın kullanıldığını belirterek, bu silahın ‘karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını’ bildirdi.

Trump, bu silah hakkında konuşmasının yasak olduğunu kaydederek, “Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı” ifadelerini kullandı.

