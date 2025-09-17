  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Londra’ya resmi ziyareti için yaptığı uçuş sırasında tehlikeli bir yakınlaşma yaşadı. Başkanlık uçağı Air Force One, Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağıyla çarpışma riskiyle karşı karşıya geldi.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak çarpışma tehlikesi atlattı
ABD Başkanı Trump’ı taşıyan Air Force One ile Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağı, New York’un Long Island bölgesi üzerinde çarpışma tehlikesi atlattı. Olayın, 16 Eylül Salı günü meydana geldiği aktarıldı.

Hava trafik kontrolörleri, Spirit uçağına birden fazla rota değişikliği talimatı vererek uçakların güvenli mesafeyi korumasını sağladı. Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre uçaklar en yakın noktada yaklaşık 7 mil mesafeye kadar yaklaşmıştı, ancak her iki uçak da güvenli bir şekilde rotasını düzelterek inişini tamamladı.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak çarpışma tehlikesi atlattı - Resim : 1

Hava trafik kontrol uyarıda bulundu

Olayla ilgili FAA ve havacılık uzmanları, uçakların her zaman güvenlik sınırları içinde olduğunu belirtirken, yoğun hava trafiği altında benzer durumların yaşanmaması için hava trafik kontrol protokollerinin ve pilot eğitimlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Spirit Airlines ise tüm talimatların prosedürlere uygun şekilde yerine getirildiğini açıkladı. Olay, New York hava trafiğinin yoğunluğunu ve sivil ile devlet uçaklarının kesişme risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

