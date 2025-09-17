ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak çarpışma tehlikesi atlattı

ABD Başkanı Trump’ı taşıyan Air Force One ile Spirit Airlines’a ait bir yolcu uçağı, New York’un Long Island bölgesi üzerinde çarpışma tehlikesi atlattı. Olayın, 16 Eylül Salı günü meydana geldiği aktarıldı.

Hava trafik kontrolörleri, Spirit uçağına birden fazla rota değişikliği talimatı vererek uçakların güvenli mesafeyi korumasını sağladı. Yabancı kaynaklardan alınan bilgilere göre uçaklar en yakın noktada yaklaşık 7 mil mesafeye kadar yaklaşmıştı, ancak her iki uçak da güvenli bir şekilde rotasını düzelterek inişini tamamladı.

Hava trafik kontrol uyarıda bulundu

Olayla ilgili FAA ve havacılık uzmanları, uçakların her zaman güvenlik sınırları içinde olduğunu belirtirken, yoğun hava trafiği altında benzer durumların yaşanmaması için hava trafik kontrol protokollerinin ve pilot eğitimlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Spirit Airlines ise tüm talimatların prosedürlere uygun şekilde yerine getirildiğini açıkladı. Olay, New York hava trafiğinin yoğunluğunu ve sivil ile devlet uçaklarının kesişme risklerini bir kez daha gündeme getirdi.