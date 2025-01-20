ABD Başkanı Trump’ın maaşı gündeme oturdu! Tüm dünya servetini konuşuyor

ABD’nin 47’inci başkanı Donald Trump’ın serveti ve başkanlık görevi için alacağı maaş sosyal medyanın gündemine oturdu. Yemin ederek ikinci kez ABD başkanlık koltuğuna oturan Trump’ın ne kadar maaş alacağı ise netleşmiş oldu.

ABD Başkanı Trump’ın maaşı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğundayken yıllık 400 bin dolar maaş alacak. Bu kapsamda Trump'ın maaşı Beyaz Saray'da aylık 33 bin 333 dolara denk geliyor.

Dünyanın en yüksek maaş alan lideri ise Singapur Başbakanı Lawrence Wong oldu. Wong'un yıllık maaşı ise 1.6 milyon dolar.

Trump’ın serveti gündem oldu

ABD medyası Trump’ın net servetini konuşuyor. Bloomberg’e göre Trump’ın serveti şu an 6,49 milyar dolar. Forbes 8 milyar dolar, Wall Street Journal ise bu rakamın daha yüksek olduğunu, Trump’ın servetinin 7,5 ila 10 milyar dolar arasında servetinin olabileceğini öne sürdü.