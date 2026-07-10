ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Kesin bir dille ateşkes bitti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı son açıklamada "İran 'görüşmelere' devam etmemizi talep etti. Bunu yapmayı kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine, kesin bir dille, Ateşkesin BİTTİĞİNİ bildirmiştir!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslar sonucunda, taraflar 14 Haziran'da çatışmaların sona erdirilmesi ve anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakat üzerinde uzlaştıklarını açıklamıştı.

"Altyapıya yönelik her türlü saldırıya misilleme yapılacak, İsrail muaf tutulmayacak"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ABD'nin ülke altyapısına yönelik herhangi bir yeni saldırısına "misilleme" yapılacağı ve İsrail'in de hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Zülkadir, ABD Başkanı Donald Trump'ı işaret ederek, "Dünyanın en nefret edilen şahsiyetinin, yas tutan İran halkına yönelik ifadeleri kendine yakışır. Şehit liderin (Öldürülen dini lider Ali Hamaney) cenaze töreninde İran ve Irak halkının sergilediği tarihi duruştan dolayı öfkeleniyor. Daha önce de duyurduğumuz gibi altyapıya yönelik her türlü saldırıya misilleme yapılacak ve bu vahşetlerden sorumlu olan suçlu siyonist rejim, savaşçılarımızın karşılığından muaf olmayacak" ifadelerini kullanmıştı