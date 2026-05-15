ABD Başkanı Trump'tan İran çıkışı: Nükleer program 20 yıl boyunca askıya alınmalı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gerçekleştirdiği kritik iki günlük zirveyi tamamlayarak Air Force One uçağıyla Çin’den ayrıldı.

Yolculuk sırasında uçaktaki gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan, Pekin ile varılan mutabakatın detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İran 20 yıl boyunca askıya almalı'

Trump, Xi'nin de İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi ve "İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı ve bu gerçek taahhüt olmalı" dedi.

Çin'li şirketlere yaptırım

ABD Başkanı ayrıca, "Önümüzdeki birkaç gün içinde İran petrolünü satılan alan Çin petrol şirketlerine yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda karar vereceğim" dedi.

"Füze üretim tesislerinin yüzde 80'ini imha ettik"

“İran konusunda size şunu söyleyebilirim. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. Bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. İran'da topyekün zafer kazandık ama sizin gibi yalan haberciler zaferimizi karalamak için her şeyi yapıyorsunuz. İran'ın askeri olarak çok başarılı olduğunu yazmanız vatan hainliği. İran'ın füze kapasitesini koruduğu asılsız. Füze üretim tesislerinin yüzde 80'ini imha ettik"

"Çin ve Rusya ile nükleer silahsızlanma üzerine görüşüyoruz"

Aslına bakarsanız bizim Hürmüz'den gelecek petrole ihtiyacımız yok, ABD artık dünyanın en güçlü ve en çok aranan ülkesi konumunda. Biden dönemindeki düşüş yerini bir mucizeye bıraktı. Çin ve Rusya ile nükleer silahsızlanma üzerine görüşüyoruz ve Çin'den bu konuda çok olumlu bir yaklaşım aldık. Bu yıl içinde Xi ile birkaç kez daha bir araya gelebiliriz; nükleersizleşme süreci zor bir konu ama taraflar bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyor.'

"Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim var"

Kuzey Kore ile ilişkilere değinen Trump, diplomasi trafiğine dair şu ifadeleri kullandı: "Kim Jong-un ile çok iyi bir ilişkim var. Ülkemize karşı her zaman saygılı oldu. Ben de onun bu saygılı tutumunu sürdürmesini istiyorum."

Tayvan meselesinde Xi Jinping’in bakış açısını aktaran Trump, Pekin’in kırmızı çizgilerini yineledi:

Tayvan konusu

"Tayvan konusunda Xi bir bağımsızlık hareketi görmek istemiyor. Bana, 'Bakın, binlerce yıldır bunu yaşıyoruz, belli bir sürede bunu geri alacağımızı söylediler. Kore Savaşı oldu, birçok şey yaşandı' dedi. Ben ise bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadım. Tayvan'a silah satışları konusundaki kararımı da oldukça kısa bir süre içinde vereceğim."

Xi Jinping diktatör mü sorusuna cevap

Bir muhabirin, “Xi Jinping’in bir diktatör olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusunu yönelttiği Donald Trump, “O, Çin’in devlet başkanı ve hükümetin lideri. Ben bu konuya o şekilde bakmıyorum; mevcut gerçeklerle ilgilenirsiniz. Kendisine saygı duyuyorum. Oldukça zeki ve ülkesini seven biri. Diktatör olup olmadığına ise siz karar verin.” ifadelerini kullandı.