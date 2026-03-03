ABD Başkanı Trump’tan İran mesajı: Konuşmak istiyorlar ama 'çok geç' dedim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılara ilişkin kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

The Washington Post’ta yayımlanan ve İran operasyonunu “Trump Doktrini’nin doğuşu” olarak nitelendiren bir köşe yazısını hesabında paylaşan Trump, İran’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Hava savunmaları, hava güçleri, donanmaları ve liderlikleri gitti. Konuşmak istiyorlar. Ama 'Artık çok geç' dedim."

Tahran’dan ABD ile görüşme iddialarına ret

Trump daha önce de The Atlantic dergisine verdiği röportajda, dini lider Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran'daki yeni liderlerin nükleer müzakerelere dönmek istediklerini söylemişti.

Trump, "Konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar. Çok pratik ve kolay olan şeyi daha önce yapmaları gerekirdi. Çok uzun süre beklediler. Daha önce anlaşma yapabilirlerdi ve yapmaları gerekirdi, fazla kurnazlık yaptılar" demişti.

İran’ın güvenlik şefi Ali Laricani ise, Trump'ı yalanlayarak Tahran yönetiminin ABD ile müzakere etmeyeceğini söylemişti.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın Washington ile görüşmeleri yeniden başlatmaya çalıştığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.