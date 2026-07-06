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ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: Rejim değişikliği istemiyoruz

ABD Başkanı Trump, İran'da rejim değişikliği istemediklerini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de konuşan Trump, "Barışa yaklaştık" dedi.

Haber Merkezi
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ABD Başkanı Trump'tan İran mesajı: Rejim değişikliği istemiyoruz
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ABD Başkanı Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, önceliklerinin diplomatik çözüm olduğunu ancak gerektiğinde askeri seçeneğin de masada bulunduğunu söyledi.

"İran'da rejim değişikliği istemiyoruz"

Trump, "İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim. Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha edebiliriz." ifadelerini kullanırken, ABD'nin İran'da rejim değişikliği istemediklerini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Trump, taraflar arasında yürütülen diplomatik temaslara işaret ederek, "Barışa yaklaştık." değerlendirmesinde bulundu.

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