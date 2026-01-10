ABD Başkanı Trump'tan İran'daki protestoculara mesaj: ABD yardım etmeye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki devam eden protesto dalgasına yanıt olarak Cumartesi gecesi Truth Social'da "İran belki de hiç olmadığı kadar ÖZGÜRLÜĞE bakıyor. ABD yardım etmeye hazır!!!" diye yazdı.

100 kişi tutuklandı

İran'dan gelen son haberlere göre hükümet, karşı gösteri düzenleyen silahlı protestocuları ölüm cezasıyla tehdit ettikten sonra 100 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Dün, 'çok sert vururuz' demişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün de İran'da devam eden gösteriler sırasında can kaybı yaşanması halinde Washington'ın sert askeri karşılık vereceğini söylemişti. Trump, "Washington İran'ı çok sert vuracak" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Çok kötü durumdalar. Onlara şunu da ilettim: Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa ki ayaklanmaları sırasında bunu yapma eğilimleri var, sık sık ayaklanma çıkarıyorlar. Eğer bunu yaparlarsa, onları çok sert şekilde vuracağız" demişti.

İran'daki gösterilerde 65 kişi hayatını kaybetmişti

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet olaylarına dönüşen gösteriler 14. gününe girerken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) dün gösterilerin başlamasından bu yana en az 50 protestocu ve 15 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Başkent Tahran'da göstericiler, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alarak, "Hamaney'e ölüm" şeklinde slogan atıyor. 8 Ocak Perşembe akşamından bu yana İran genelindeki internet kesintisi ise devam ediyor.