ABD Başkanı Trump’tan Körfez ülkesine tehdit: Yolumuza çıkarsa bombalarız

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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran'la görüşmeler bağlamında acelesi olmadığını belirtti ve "Eğer Umman yolumuza çıkarsa, onları yerle bir edecek şekilde bombalarız." ifadelerini kullandı.

Trump, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere ilişkin yürütülen görüşmeler gündemdeyken, Umman’ın sürecin önüne geçmesi halinde sert karşılık vereceklerini söyledi. Trump, boğazın uluslararası suların bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Onlar bu boğazı kontrol etmek istiyorlar" dedi. Ayrıca Trump "Umman herkes gibi davranacak. Yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız. Bunu anlıyorlar. İyi olacaklar." ifadelerini kullandı.

"Kimse Hürmüz'ü kontrol edemeyecek"

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı’nın herkesin kullanımına açık olması gerektiğini belirterek, “Boğaz herkese açık olacak. Kimse onu kontrol edemeyecek. Biz onu gözetleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, İran ile yaşanan savaş nedeniyle şubat ayının sonlarından bu yana büyük ölçüde kapalı durumda. Bölgede yaşanan gelişmeler küresel enerji piyasalarında da ciddi endişelere yol açtı.