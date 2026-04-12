ABD Başkanı Trump'tan müzakere sonrası ilk açıklama: Talimat verdim, abluka başlayacak

İran ile ABD arasında Pakistan’da yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmadı. Müzakereler boyunca ABD Başkanı Donald Trump ve diğer üst düzey yetkililerle sürekli iletişimde kaldığını vurgulayan ABD Başkan Yardımcısı Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağına ve buna olanak tanıyacak araçları edinmeyeceğine dair olumlu ve açık bir taahhüt görmemiz gerek. ABD başkanının temel hedefi bu. (…) Masaya koyduğumuz öneri son ve en iyi teklifimizdir. İran tarafının bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

"Karar verme zamanıdır"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf bugün yaptığı açıklamada, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine ilişkin, "ABD bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Müzakereler öncesinde iyi niyetlerini ve gerekli iradeye sahip olduklarını vurguladıklarını aktaran Kalibaf, "Daha önceki iki savaş nedeniyle karşı tarafa güvenimiz yok. ABD bizim mantığımızı ve ilkelerimizi anladı. Karşı taraf bu müzakere turunda İranlı heyetin güvenini kazanamadı. Güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanıdır." dedi.

ABD Başkanı'ndan müzakere sonrası ilk açıklama

ABD ile İran arasında Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’tan ilk açıklama geldi.

Trump, Truth Social'dan yaptığı paylaşımda "ABD Donanması Hürmüz Boğazı'na girmeye ya da çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacaktır" açıklamasında bulundu.

"Gemileri tespit edip durdurma talimatı verdim"

Başkan Trump "Donanmamıza ayrıca uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödemiş olan tüm gemileri tespit edip durdurma talimatı verdim" dedi.

ABD Başkanı Trump şu ifadeleri kullandı:

"İran Hürmüz Boğazı'nı açacağına söz verdi ama sözünü bilerek tutmadı. Bu durum dünya genelinde birçok insan ve ülke için endişeye, aksamaya ve sıkıntıya yol açtı. İran'ın boğaza mayın döşediği söyleniyor. Oysa donanmalarının büyük bölümü ve mayın döşeme kapasitesinin önemli bir kısmı imha edilmiş durumda. Belki de bunu yapmışlardır ama hangi gemi sahibi böyle bir risk almak ister ki?"

Ayrıca İran'ın boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağını ifade eden Trump "Bize ya da barışçıl gemilere ateş açan her İranlı cehenneme gidecek" diye tehdit etti.