ABD Başkanı Trump’tan Ramazan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın internet sitesinde yayımlanan mesajında, Ramazan ayı dolayısıyla ABD’li Müslümanlara seslendi.

Ramazan'ın manevi yenilenme ve tefekkür ayı olduğunu vurgulayan Trump, “Ramazan, Tanrı'nın sayısız nimetlerine şükran duyma açısından kutsal bir dönemdir. Birçok Amerikalı için bu kutsal zaman, dua ve orucu öne çıkarır, aile ve topluluk bağlarını güçlendirir, şefkat, hayırseverlik, merhamet ve tevazu gibi ortak değerlerimizi teyit eder” ifadelerini kullandı.

Trump, Tanrı tarafından bahşedilen özgürce ibadet etme hakkının, ABD ulusunun ayırt edici bir özelliği olduğunu kaydederek, bunun ülkenin refahı ve gücünün temel unsurlarından biri olduğunu aktardı. Yönetiminin tüm vatandaşların inançlarını özgürce yaşayabilmesini teminat altına almaya çalıştığının altını çizen Trump, "Bu lütuf ve iyilik mevsiminde, evlerde mutluluk ile huzur, dünyada birlik ve barış, gelecek yılda ise bereketler için dualarımı sunuyorum” dedi.