ABD Başkanı Trump'tan sert çıkış: Ya kıskançlar ya da aptal

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik politikalarını eleştirenlere hakaret etti. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Borsa rekor seviyeye ulaşmış ve petrol fiyatları düşüşteyken, İran’a karşı yeterince sert davranmadığımı düşünenler ya kıskançtır, ya kötü insandır ya da aptaldır" dedi.

ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyeleri, İran ile imzalanan mutabakat zaptına çeşitli nedenlerle tepkilerini dile getirmişti.

Cumhuriyetçi Louisiana Senatörü Bill Cassidy, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a saldırıları öncesi Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna, İran'ın yaptırımların altında ezildiğine dikkati çekerek, "Şimdi 13 Amerikan askeri öldü, aileler benzine milyarlarca dolar ödedi, yaptırımlar kalktı ve bombardıman durdu" ifadesini kullanmıştı.