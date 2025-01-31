  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD Başkanı Trump'tan Suriye yanıtı: Bir karar vereceğiz
Takip Et

ABD Başkanı Trump'tan Suriye yanıtı: Bir karar vereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD olarak Suriye'de işlerinin olmadığını belirterek, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." dedi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Başkanı Trump'tan Suriye yanıtı: Bir karar vereceğiz
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, "İsrail medyasında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki soruya, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." yanıtını verdi.

Trump'ın FBI Direktörü adayı Patel: Siyasi intikam peşinde olmayacağımTrump'ın FBI Direktörü adayı Patel: Siyasi intikam peşinde olmayacağımDünya

 

Belçika'da hava trafiğinde aksaklık: Slovakya Başbakanı Fico'nun uçağı geri döndüBelçika'da hava trafiğinde aksaklık: Slovakya Başbakanı Fico'nun uçağı geri döndüDünya

 

Dünya
ABD'deki uçak kazasında ön rapor: Kule personel sayısının yetersiz olduğu belirtildi
ABD'deki uçak kazasına ilişkin ön raporda kule personel sayısının yetersiz olduğu belirtildi
Şara'dan ilk ulusal sesleniş: Anayasal bildiriyi ilan edeceğiz
Şara'dan ilk ulusal sesleniş: Anayasal bildiriyi ilan edeceğiz
Trump'ın FBI Direktörü adayı Patel: Siyasi intikam peşinde olmayacağım
Trump'ın FBI Direktörü adayı Patel: Siyasi intikam peşinde olmayacağım
Belçika'da hava trafiğinde aksaklık: Slovakya Başbakanı Fico'nun uçağı geri döndü
Belçika'da hava trafiğinde aksaklık: Slovakya Başbakanı Fico'nun uçağı geri döndü
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Uçak kazasını aktif olarak soruşturuyoruz
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Uçak kazasını aktif olarak soruşturuyoruz
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Gazze'nin yeniden imarı 10 ila 15 yıl sürebilir
Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: Gazze'nin yeniden imarı 10 ila 15 yıl sürebilir