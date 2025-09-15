ABD Başkanı Trump'tan TikTok açıklaması: Anlaşmaya varıldı

ABD ile Çin arasında İspanya'nın başkenti Madrid'de dün başlayan ticaret müzakereleri devam ediyor. ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng liderliğindeki heyetler arasındaki görüşmelerde, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok masaya yatırıldı.

"Çinli muhataplarımız çok iddialı taleplerle geldiler"

ABD Ticaret Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çinli muhataplarımız çok iddialı taleplerle geldiler. Şu an için bir anlaşmaya varabilir miyiz göreceğiz. Ama şunu net olarak söylüyoruz: Bir sosyal medya uygulaması için ulusal güvenliğimizi riske atmaya hazır değiliz" dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Greer de Çin tarafının TikTok anlaşmasını çok daha geniş bir çerçevede ele aldığını söyleyerek, "Çin, TikTok'la ilgili olası bir anlaşmayı; gümrük vergilerinden, önceki yıllarda alınan ekonomik önlemlere kadar bir dizi farklı konunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyor" diye konuştu.

Trump'tan TikTok müjdesi

İki ülke heyetleri arasındaki toplantıya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok ile olumlu haberler verdi. ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal meda platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD ile Çin arasında yapılan büyük ticaret toplantısı çok iyi geçti. Görüşmeler yakında sona erecek. Gençlerimizin ülkede çok önem verdiği "belirli" bir şirket konusunda da bir anlaşmaya varıldı. Onlar bu habere çok sevinecek. Cuma günü Başkan Xi ile görüşeceğim. İki ülke arasındaki ilişkimiz güçlü kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur"

ABD Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz yıl TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, "Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur" demişti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin ocak ayında TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onaylamasının hemen ardından platforma erişim engeli getirilmişti. Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak tarihinde platform 1 günlük engelin ardından yeniden erişime açılmış olsa da ABD, ByteDance'e TikTok'un ABD operasyonlarını bir Amerikan şirketine satması yönünde baskı yapıyor. Bu satış gerçekleşmezse uygulamanın ülke çapında yasaklanabileceği ifade ediliyor.