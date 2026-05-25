ABD Başkanı Trump'tan İran çıkışı: Ya harika olacak ya da hiç olmayacak

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer diplomasi başlıklarında yürütülen temaslarda tansiyon yükseldi. İran tarafından yapılan “Çerçevede anlaştık ancak imza aşaması yakın değil” açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, olası anlaşmaya ilişkin, “Anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da hiç olmayacak.” dedi.

Tahran’dan “çerçevede uzlaşı var, anlaşma henüz uzak” açıklaması

Washington ile Tahran arasında yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı ve nükleer diplomasi başlıkları öne çıkıyor. İran tarafı, müzakerelerde bir çerçeve üzerinde uzlaşı sağlandığını ancak anlaşmanın imza aşamasına yakın olmadığını açıkladı.

Bu açıklama, taraflar arasındaki diplomasi trafiğinin sürdüğünü ancak nihai anlaşma için belirsizliklerin devam ettiğini gösterdi.

Görüşmelerde Hürmüz Boğazı’nın statüsü ve bölgedeki enerji güvenliği de dikkatle takip edilen başlıklar arasında bulunuyor. Küresel petrol ve doğal gaz taşımacılığı açısından stratejik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler, yalnızca bölgesel güvenlik değil, enerji piyasaları açısından da yakından izleniyor.