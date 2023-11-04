ABD başkanlık yarışında Müslüman seçmenlerin tavrı netleşiyor

ABD’de Arap Amerikan nüfusun en yoğun yaşadığı eyaletlerden biri olan Michigan’da, Müslüman seçmenler Gazze'ye saldırılarında İsrail'e verdiği koşulsuz desteği nedeniyle 2024 Başkanlık Seçimleri'nde Başkan Joe Biden’ı desteklemeyi düşünmediğini belirtti.

CNN’e konuşan Michigan’daki Müslüman seçmenler, Biden’ın İsrail politikaları nedeniyle endişelerini dile getirdi.

2020 Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump’a karşı kapı kapı gezerek Biden'a oy toplayan Eman Hammoud, Biden için "Bizi çok zor bir duruma soktu. Son birkaç hafta içinde benimsediği (İsrail) politikaları nedeniyle ona oy vermek ahlaki açıdan neredeyse imkansız hale geldi." ifadelerini kullandı.

Hammoud, Gazze’de binlerce sivil ölürken İsrail’e kırmızı çizgi koymaması ve ateşkes çağrısı yapmaması nedeniyle Biden'ın büyük hayal kırıklığı yaşattığını kaydetti.

"Kazanmak için Müslüman oylarına ihtiyacı olacak"

Müslümanları siyasi bir güç olarak seçimlerde oy kullanmaya teşvik eden sivil toplum kuruluşu Emgage’nin Michigan Direktörü Nada Al-Hanooti de 2020 seçimlerinde Demokratların eyaletten güçlü çıkmasında Müslüman oyların etkili olduğuna vurgu yaptı.

Al-Hanooti, Michigan’da 200 binden fazla Müslüman seçmen bulunduğuna ve bunların 146 bininin 2020 seçimlerinde oy kullandığına işaret ederek, "Bu gösteriyor ki, 2024’te kazanmak için Biden'ın yine Müslüman oylara ihtiyacı olacak." yorumunu yaptı.

ABD’de Müslüman nüfusun yüzde olarak küçük ancak özellikle Cumhuriyetçilerle Demokratların çekişmeli olduğu Michigan gibi eyaletlerde sonucu değiştirecek etkiye sahip olduğunu hatırlatan Al-Hanooti, Biden’ın İsrail politikasının ona seçimlerde ciddi zarar verebileceğini kaydetti.

Diğer yandan eyaletteki bazı Müslüman seçmenler ise İsrail’e verdiği koşulsuz desteğe rağmen Biden’ın politikalarının en azından ABD içinde İslamofobi ve ırkçılığa karşı durduğunu, diğer alternatif aday Donald Trump veya benzeri Cumhuriyetçilerin ise İsrail’e verdikleri aynı desteğin yanı sıra ülkede daha önce uygulamaya konulan "Müslüman yasağı" gibi İslamofobi'yi açıktan teşvik eden politikalarına da dikkati çekti.