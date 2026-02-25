ABD, Batı Şeria’da Yahudilere ilk kez pasaport hizmetleri sunacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesinin bu ayın başlarında Yahudi yerleşimcilerin Filistin topraklarını ele geçirmesini kolaylaştıran önlemleri onaylamasının ardından ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yaşayan Yahudilere yönelik ilk kez konsolosluk hizmeti vereceğini duyurdu.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, İsrail işgalindeki Batı Şeria’da bulunan Beytüllahim kentinin güneyinde bulunan Efrat yerleşim biriminde pasaport hizmetleri sunmaya başlayacağını bildirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yurt dışındaki tüm Amerikalılara ulaşma çabalarının bir parçası olarak, konsolosluk görevlileri 27 Şubat Cuma günü Efrat'ta rutin pasaport hizmetleri sunacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Büyükelçilik tarafından Batı Şeria’daki Ramallah kentinde, Beytüllahim yakınlarındaki Beitar Illit yerleşiminde ve Hayfa gibi İsrail kentlerinde de benzer hizmetler planlanacağı kaydedildi.

ABD, Kudüs ve Tel Aviv’de pasaport ve konsolosluk hizmetleri veriyor

İsrail kabinesi geçtiğimiz hafra, Batı Şeria’da İsrail kontrolünü arttıran ve yerleşimcilerin arazi satın alınımı kolaylaştıran önlemleri onayladı. Filistinliler bu hamleyi "de facto işgal" olarak tanımlarken ABD’nin konsolosluk hizmetine başlayacağını duyurduğu Yahudi yerleşim yeri Efrat’ta birçok Amerikan göçmenin yaşadığı ifade ediliyor.