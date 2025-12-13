ABD, Belarus’a yönelik potasyum yaptırımını kaldırdı



Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Belarus Özel Temsilcisi John Coale dün Belarus’un başkenti Minsk’te bir araya geldi. ABD’li Özel Temsilci, Lukaşenko ile 2 gün süren temaslarının ardından basın mensuplarına konuştu. Coale, söz konusu görüşmeleri "gayet üretken" olarak nitelendirirken, amaçlarının Washington ile Minsk yönetimleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi olduğunun altını çizdi. Coale, görüşmeler kapsamında tarafların çeşitli başlıklarda anlaşmaya vardığını belirterek, "Yaptırımlar kaldırılıyor, mahkumlar serbest bırakılıyor. Sürekli temas halindeyiz. Diyaloğumuzu ilerlettikçe ülkelerimiz arasındaki ilişkiler de küçük adımlardan güven dolu adımlara dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Coale, ABD’nin Belarus’un önde gelen ihracat ürünlerinden biri ve gübre üretiminde önemli bir bileşen olan olan potasyum üzerindeki yaptırımları derhal kaldırmayı kabul ettiğini belirterek, "Ülkeler arasındaki ilişkiler normalleştikçe daha fazla yaptırım kaldırılacak" dedi.

ABD’li Özel Temsilci ayrıca Lukaşenko ile Ukrayna’daki savaş ve Belarus’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakerelerde nasıl fayda sağlayabileceğine ilişkin başlıklara da değindiklerini aktardı.

Belarus, 123 mahkumu serbest bıraktı

Belarus, Coale-Lukaşenko görüşmesinin ardından aralarında 2020 yılında gözaltına alınan ve muhalefetin önemli isimlerinden biri olan Maria Kolesnikova’nın da yer aldığı 123 mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakılan isimler arasında Nobel Barış Ödülü sahibi ve insan hakları aktivisti Ales Bialiatski de bulunuyor. Özgürlüğüne kavuşan isimlerden oluşan bir grup, kısa bir süre sonra ABD’nin Litvanya’daki Vilnius Büyükelçiliği’nde karşılandı.

Lukaşenko, Trump'ın daha önce ülkedeki siyasi tutukluların özgürlüğüne kavuşması yönünde yaptığı çağrıların ardından geçtiğimiz eylül ayında 52 mahkumun affedildiğini açıklamıştı.