ABD, Beyrut'taki Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü konvoyuna saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığından, UNIFIL'e dün Lübnan'da düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıda birçok personel yaralandı

Saldırının kınandığı belirtilen açıklamada, saldırıda birçok personelin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıdan etkilenen kişilere geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Hizbullah destekçilerinin, dün Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, saldırıda bir aracın yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığı vurgulanarak, Lübnanlı yetkililerden olayın araştırılması ve sorumluların adalet karşısına çıkartılması istenmişti.