ABD birlikleri Irak'tan ayrılıyor: Bundan sonra ne olacak?

Araştırmacı Hellyer, "Asker sayılarının azlığı ve güç gösterme kabiliyetlerinin sınırlı olması göz önüne alındığında, İran savaşı varlıklarının bir avantajdan ziyade bir zaaf olduğunu gösterdi" diyor.

ABD, Irak'ta nasıl hatırlanacak?

İşgalin üzerinden yirmi yıldan fazla süre geçmesine rağmen, ABD ordusunun Irak'taki mirasına ilişkin değerlendirmeler hâlâ büyük ölçüde farklılık gösteriyor.

Al-Amin bunu "karışık bir durum" olarak tanımlıyor.

"ABD'nin işgali hedeflerine ulaşamadı, rejim değişikliği de Iraklıların istikrarlı ve müreffeh bir ülke özlemlerini karşılamadı" diyen uzman, işgalin bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve İran'ın nüfuzunu genişletmesine olanak sağladığını savunuyor.

Silliman, geçiş sürecinin çalkantılı olduğunu kabul ediyor ama yıllar içinde birçok Iraklının kendisine Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından gelen siyasi değişimi benimsediklerini söylediğini belirtiyor.

"Irak'ın temsili demokrasi ile yönetilmesi gerektiği" fikri kök salmış durumda, ancak "daha önce bunu hiç deneyimlememiş bir toplumda demokrasi geleneklerini oturtmak zaman alacak" diyor.

Washington'daki Amerikan Üniversitesi'nde Küresel Kürt Barış Girişimi Direktörü Yerevan Saeed de olumlu düşünüyor. "Eski rejimin devrilmesi gerçekten büyük bir olaydı" diyor ve eleştirel yaklaşanların bu durumun sona erdirdiği vahşeti göz ardı ettiğini savunuyor.

Süregelen yolsuzluğa rağmen, Irak'ın 2003 öncesine kıyasla daha fazla siyasi özgürlüğe ve çoğulculuğa sahip olduğuna inanıyor ve özellikle Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni örnek gösteriyor.

Hellyer, ABD'nin Irak'taki kalıcı etkisini demokrasi çerçevesinde ele almayı reddediyor.

"İnsanlar 'ABD bir demokrasi kurdu mu?' sorusunu sormayı bırakmalı. Hayır, nokta" diyor.

Ona göre ABD'nin etkisi bölgesel oldu:

"Saddam'ın devrilmesi, sonunda İran'a bağlı ağların devletin içine yerleşmesine ve Washington'ın ortadan kaldırdığı denge unsurunu kendi bünyelerine katmalarına yol açtı."

Ancak dört uzmanın tamamı, Irak'ın ABD'li siyasetçilerin 2003'te öngördüğü istikrarlı demokrasiden hâlâ çok uzak olduğu konusunda hemfikir.

Uzmanlar, yolsuzluğun yaygın olduğunu ve silahlı grupların, özellikle de Bağdat'ın tamamen devlet kontrolü altına almaya çalıştığı, çoğunluğu Şii milislerden oluşan Irak Halk Seferberlik Güçleri (PMF) içindeki radikal grupların, resmi devletin yanında hâlâ güç sahibi olduğunu söylüyor.

Bundan sonra ne olacak?

Al-Amin, çekilmeyi ABD'nin Irak'taki etkisinin sonu olarak görmüyor.

"Irak'ın ABD doları cinsinden petrol satışlarına bağımlılığı nedeniyle ABD hâlâ büyük bir nüfuza sahip. Irak silah satın almak için ABD'ye bağımlı ve bölgesel komşularıyla karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için de ABD'nin diplomatik desteğine ihtiyaç duyuyor."

Saeed'e göre, bu nüfuzun bir kısmı Washington'ın ülkedeki diplomatik varlığından kaynaklanıyor.