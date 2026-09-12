ABD Büyükelçiliğinden BAE'deki vatandaşlarına uyarı: Tetikte olun
ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Amerikan vatandaşlarına, Yahudi dini mekanları ve İsrail topluluklarıyla bağlantılı noktalarda "azami dikkat" göstermeleri çağrısında bulundu.
ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin X hesabından yapılan paylaşımda, ABD vatandaşlarından Yahudi dini mekanları ile İsrail topluluklarıyla bağlantılı alanlarda "azami dikkat göstermeleri" istendi.
Amerikalılara "tetikte olun" çağrısı
Güvenlik uyarısında ABD vatandaşlarına tetikte olmaları ve çevrelerine karşı farkındalıklarını artırmaları çağrısı yapıldı. Büyükelçilik ayrıca Amerikalılardan kişisel güvenlik önlemlerini sıkı şekilde uygulamalarını istedi.
İsrail ile BAE arasındaki normalleşme süreci
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 5 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalanmıştı. Anlaşmalar, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlıyordu.