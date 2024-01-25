ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması: 'Bekliyorum' dedi ve İsveç vurgusu yaptı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Reuters ile yaptığı söyleşide resmi onay belgesinin Washington'a ulaşmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye F-16 satışına ilişkin bildiriyi derhal göndereceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu 20 ay geciktirmesinin ardından Salı günü NATO'nun genişlemesi önündeki son engeli de kaldırdı ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu onayladı.

Washington'a gönderilmesi gerekiyor

Üyeliğin onaylanması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tasarıyı imzalayarak yasalaştırması gerekiyor. Sonrasında ise Resmi Gazete'de yayımlanacak. Aynı zamanda İsveç'in başvuru onay belgesinin de Washington'a gönderilmesi gerekiyor.

Bunların "birkaç gün içinde" gerçekleşmesini bekleyip beklemediği sorulan Flake, "Evet, bekliyorum" dedi.

Flake "TBMM'nin onayından sonra Türkiye'nin beklemesi için bir sebep görmüyorum. Dolayısıyla, (resmi belge) Washington'a gönderilir gönderilmez (F-16 satışlarına ilişkin) Kongre onayının gerçekleşeceğini bekliyorum" dedi.

"Resmi bildiri yapılacak"

Flake,"Cumhurbaşkanının tasarıyı imzalaması ve sonra onay belgesinin Washington'a gönderilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşir gerçekleşmez bildirinin de yapılacağını bekliyoruz. Resmi bildiri yapılacak" dedi.

Hem Erdoğan hem de ABD Kongresi üyeleri Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylaması konusunu, Türkiye'ye 20 milyar dolar değerinde Lockheed Martin LMT.N uçakları ve modernizasyon kitleri satışının kongre onayı almasıyla ilişkilendirmişti.