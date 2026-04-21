ABD Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer istifa etti

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung tarafından yapılan açıklamada, Chavez-DeRemer'in özel sektörde bir pozisyonda çalışmak üzere yönetimden ayrıldığı duyuruldu.

Beyaz Saray açıklamasında, Chavez-DeRemer'in Amerikan işçilerini koruma, adil çalışma uygulamalarını hayata geçirme ve Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için ek beceriler kazanmalarına yardımcı olma konusundaki çalışmaları nedeniyle başarılı bir performans sergilediği ifade edildi.

Mevcut Çalışma Bakan Yardımcısı Keith Sonderling'in, bakanlık görevini vekaleten yürüteceği belirtildi.