ABD Çalışma Bakanlığı açıkladı: İşsizlik maaşı başvuruları beklenenin üzerinde!

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi gerileyerek 238 bin olarak açıklandı. Piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi.

Öte yandan geçen hafta 242 bin olarak açıklanan ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 243 bine revize edildi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 Haziran ile biten haftada 8 bin kişi artarak 1 milyon 828 bine çıktı.