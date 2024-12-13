ABD çekilirse Avrupa Ukrayna'nın finansman açığını kapatabilir

Brüksel merkezli Bruegel düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı olan Jacob Funk Kirkegaard CNBC'ye verdiği demeçte, yeni ortak borç, ikili bağışlar ve Rusya'nın dondurulmuş 250 milyar Euroluk mal varlığına el koyup Ukrayna'ya dağıtmak gibi araçları kullanarak "ABD'nin Ukrayna'ya verdiği mali desteği telafi etmenin AB için çok kolay olacağını" söyledi.

Kiel Ekonomi Enstitüsü'nün Ocak 2022'den Ekim 2024'e kadar Ukrayna'ya sağlanan fonları takip eden Ukrayna Destek Takibi'ne göre, Avrupa 241 milyar Euro, ABD ise 119 milyar Euro yardım taahhüdünde bulundu.

Ukrayna Destek Takipçisi'nin proje lideri Pietro Bomprezzi CNBC'ye yaptığı açıklamada hem Avrupa'nın hem de ABD'nin "karşılaştırılabilir miktarda askeri yardım" sağladığını söyledi.

Ukrayna'nın en büyük bağışçısı ve komşusu olarak Avrupa, ABD yardımının bitmesi ve Trump döneminde yenilenmemesi halinde maliyetlerin yüküyle karşı karşıya kalacak.

Ukrayna Destek Takipçisi'nin Başkanı Christoph Trebesch, takipçinin geçen hafta yayınladığı son basın güncellemesinde şunları söyledi:

"Mevcut fonun sona ermesiyle birlikte gözler yeni ABD yönetimine ve onun Ukrayna'yı destekleme isteğine çevrilmiş durumda."