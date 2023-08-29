ABD-Çin temasları devam ediyor

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşme öncesinde gazetecilere konuşan Raimondo, "ABD-Çin ticari ilişkileri küresel olarak en önemli ilişkilerden biridir. Bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetmek hem ülkelerimiz hem de tüm dünya için kritik önem taşıyor" dedi

Micron ve Intel'e ilişkin endişeler görüşüldü





Amerikalı Bakan Raimondo, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile dün bir araya gelerek Intel ve Micron Teknoloji de dahil olmak üzere ABD'li şirketlere yönelik kısıtlamalara dair endişeleri gündeme getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki ülkenin ihracat kontrolleri konusunda istihbarat paylaşımında bulunmak üzere mutabık kaldığı ifade edildi.

Raimondo ve ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda bakanların iki saati aşan görüşmelerinde Çin'in yakın zamanda galyum ve germanyum ihracatına uyguladığı kısıtlamaları da ele aldıkları belirtildi.

Dünyanın en büyük nadir metal üreticisi olan Çin, geçen ay ileri teknoloji elektronik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan galyum ve germanyumun ihracatına hafta başında çeşitli kısıtlamalar getirmişti.

Germanyum, yüksek hızlı bilgisayar çipleri, plastik, gece görüş cihazları gibi askeri uygulamalar ve uydu görüntüsü sensörlerinde kullanılıyor. Galyum ise radar, radyo iletişim cihazları, uydular ve LED'lerde kullanılıyor.

Gazetecilere konuşan Raimondo, mevkidaşı ile görüşmesinde Çin'in Micron'un ürettiği hafıza çiplerinin satın alımını yasaklamasına ilişkin endişeleri gündeme getirdiğini söyledi.

İlk kez Reuters'da yer alan haberin ardından Micron'un hisseleri %2.5 yükselirken, Intel'in hisseleri de %1.1 yükseldi.