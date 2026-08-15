ABD, Çin'i dolandırıcılıkla suçladı!

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Beyaz Saray, Çin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerinden kaçınmak için üçüncü ülkeler üzerinden ticaret yapmasına yardımcı olmakla suçladığı 40’tan fazla ülkeyi hedef aldı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan “Büyük Aktarma Dolandırıcılığı” başlıklı raporda, Çin mallarının Çin'den daha düşük ABD ithalat vergilerine tabi ülkelere gönderilerek buradan ABD'ye yeniden ihraç edildiği ve bu yöntemle tarifelerden kaçınıldığı ileri sürüldü.

Rapora göre söz konusu uygulama yaklaşık 60 milyar dolarlık ticareti kapsıyor. ABD hükümeti ve özel sektör tarafından hazırlanan farklı raporlarda ise aktarma ticaretinin toplam hacmine ilişkin tahminler 40 milyar dolar ile 303 milyar dolar arasında değişiyor.

Navarro: Çin yıllardır bu yöntemi kullanıyor

ABD Ticaret ve İmalat Politikası Ofisi Başkanı Peter Navarro, Çin'in Trump'ın 2018'de uygulamaya başladığı tarifelerden bu yana aktarma yöntemlerine başvurduğunu savundu.

Navarro, ülkeler arasındaki tarife oranlarının farklı olmasının Çin mallarının üçüncü ülkeler üzerinden ABD pazarına yönlendirilmesini teşvik ettiğini belirtti.

Daha yüksek ABD tarifeleriyle karşı karşıya kalan Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerin de Çin'in bu modelini kullanabileceğini söyleyen Navarro, Washington'ın söz konusu ticaret akışını daha yakından takip edeceği mesajını verdi.

Washington'dan Çin'e nadir toprak uyarısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Pekin'in nadir toprak elementlerinin ABD'ye ihracatını yavaşlatmama yönündeki taahhüdünü sürdürmesi konusunda endişelerini dile getirdi.

Bu gelişme, Washington ile Pekin arasındaki ticari gerilimin yalnızca tarifelerle sınırlı olmadığını, kritik hammaddeler ve tedarik zincirlerinin de müzakerelerin önemli başlıkları arasında yer aldığını gösterdi.

Çin yapımı robotlara da kısıtlama

ABD Federal İletişim Komisyonu da Çin üretimi robotların ithalatına yönelik yeni ulusal güvenlik önlemleri aldı.

Washington böylece Çin menşeli teknolojilerin ABD pazarındaki kullanımını daha sıkı denetlemeye yönelik adımlarına bir yenisini ekledi.

Gümrüklerde yapay zekâ dönemi

Navarro ayrıca ABD Gümrük ve Sınır Koruma kurumunun, ithal edilen ürünlerin bileşimini ve tarife açısından doğru şekilde sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını belirlemek amacıyla “Detective Border” adlı yapay zekâ destekli sistemi kullanmaya başladığını açıkladı.

Navarro, sistemin ABD Hazinesi'ne on milyarlarca dolarlık ek tarife geliri sağlayabileceğini ve Amerikalılar için binlerce yeni iş oluşturabileceğini öne sürdü.

Ticaret anlaşmalarına “aktarma” önlemi

ABD Ticaret Temsilciliği, Trump'ın geçen yıl uygulamaya koyduğu küresel tarifelerin ardından müzakere edilen birçok ticaret anlaşmasına, Çin mallarının üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye yönlendirilmesini sınırlamaya yönelik hükümler ekledi.

Ancak ürünlerin hangi ülkede üretildiğini belirleyen “menşe kuralları” üzerindeki çalışmaların halen devam ettiği belirtildi.

Bu kurallar, bir ürünün hangi ülkeye ait olduğunun ve dolayısıyla hangi tarife oranına tabi tutulacağının belirlenmesinde kritik önem taşıyor.

ABD-Çin gerilimi sürüyor

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, iki ülke liderlerinin geçen ekimde Güney Kore'nin Busan kentinde vardığı bir yıllık ateşkese rağmen yüksek seviyesini koruyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Trump'ın mayıs ayında Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaklaşık altı hafta içinde Washington'a karşılıklı bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Washington'ın son raporu ve yeni gümrük önlemleri, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında tarifelerin yanı sıra aktarma ticareti, kritik mineraller, teknoloji ve tedarik zincirlerinin de yeni mücadele alanları haline geldiğine işaret ediyor.