ABD, Çinli bulut bilişim şirketlerinden endişe duyuyor

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo yaptığı bir açıklamada, Cloud ve Alibaba Cloud gibi Çinli bulut bilişim şirketlerinin ABD güvenliği için tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Konunun endişe verici olduğunu belirten dokuz Cumhuriyetçi senatörden oluşan bir grup, Biden yönetimini Huawei Technologies bulut birimi, Alibaba Cloud ve diğer Çinli bulut hizmeti sağlayıcılarına yaptırım uygulamaya çağırdı.

Raimondo, Senato'da yaptığı konuşmada, "Görevim sırasında 200'den fazla Çinli şirketi varlık listesine koydum ve aktif olarak, sürekli olarak ek tehditleri araştırıyoruz ve şirketlerin listeye girmesi gerektiğini düşündüğümüz takdirde tereddüt etmeyeceğim" dedi.