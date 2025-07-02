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ABD, daha önce Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatı göndermeme kararı aldı

ABD, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) askeri dış yardımlara ilişkin incelemesi sonucu daha önce Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın gönderilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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ABD, daha önce Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatı göndermeme kararı aldı
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, yaptığı açıklamada, Pentagon'un, askeri dış yardımlara ilişkin inceleme yürüttüğünü belirtti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna'ya gönderileceği belirtilen bazı askeri mühimmatın "ABD'nin çıkarlarına öncelik vermek amacıyla" gönderiminin durdurulması kararı alındığını kaydetti.

Kelly, "ABD Silahlı Kuvvetlerinin gücü sorgusuzdur. İran'a sorun" ifadelerini kullandı.

İsmi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Pentagon'un incelemesi sonucu bazı silahların "stoklarının azalması" nedeniyle gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmatın sevkiyatının durdurulması kararı alındığını öne sürmüştü.

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