ABD Danimarka gerilimi büyüyor! Grönland asker sayısını artıracak

Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin tatbikat faaliyetleri kapsamında birliklerini Grönland'a konuşlandırılacağı, bunun ileriki dönemde NATO müttefikleri de dahil Ada'daki uçak, gemi ve asker sayısında artışa neden olacağı da açıklandı.



ABD'nin ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyaç duyduğu iddiasını yineleyen Trump, Ada'nın bir süredir inşa ettikleri hava savunma sistemi "Altın Kubbe" için hayati önem taşıdığını söylemişti. Trump, "ABD yapmazsa, Rusya ya da Çin alacak" demişti.

Danimarka asker konuşlandıracak

Danimarka Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Arktik'te güvenlik endişelerinin büyüdüğüne işaret edilerek, "Grönland Hükümeti ve Danimarka Savunma Bakanlığı, Grönland'da NATO müttefikleriyle yakın işbirliği içerisinde tatbikat faaliyetlerini artırma kararı aldı. Bu demek oluyor ki bugünden itibaren Grönland ve çevresinde askeri varlığımız da artmış olacak." denildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen: Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Çin savaş gemilerinin her yerde olduğu yönündeki iddialar doğru değil. İstihbarat bilgilerimize göre, Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi" dedi.

Rasmussen: Grönland, 1949 yılından beri NATO üyesidir ve 5. Madde kapsamındadır

Rasmussen, açıklamasında Grönland'ın, 1949 yılından beri NATO üyesidir olduğunu ve 5. Madde kapsamında olduğunu hatırlattı.

Rasmussen, ABD ile Grönland hakkında yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın endişelerini bir dereceye kadar paylaştığını belirterek, "Kuzey Kutbu'nda kesinlikle yeni bir güvenlik durumu var" ifadelerini kullandı.