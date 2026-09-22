ABD, Danimarka ve Grönland arasında güvenlik anlaşması imzalandı

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ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, ABD'nin Grönland'daki güvenlik kontrollerine ilişkin anlaşmaya imza attı. New York'ta gerçekleştirilen imza töreninde taraflar, anlaşmanın ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

Trump: Somut adım attık

İmza töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın ABD, Danimarka ve Grönland halkı açısından önemli olduğunu söyledi. Danimarka Başbakanı Frederiksen ile Grönland Başbakanı Nielsen'e anlaşmanın imzalanmasındaki katkıları nedeniyle teşekkür eden Trump, taraflar arasında güçlü bir iş birliği kurulacağını ifade etti.

Trump, daha önce birçok ABD başkanının Grönland konusunu gündeme getirdiğini ancak kendi döneminde somut bir adım atıldığını belirterek, imzalanan anlaşmanın Avrupa, ABD, Danimarka ve Grönland açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Frederiksen: Uzun soluklu iş birliğinde dönüm noktası

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka Krallığı'nın ABD'nin dostu ve güvenilir bir müttefiki olduğunu söyledi. Anlaşmanın iki ülke arasındaki uzun süreli iş birliğinde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirten Frederiksen, Grönland'ın savunmasına ilişkin 75 yıl önce imzalanan anlaşmaya da atıfta bulundu.

Frederiksen, yeni anlaşmanın daha kapsamlı olduğunu ve uzun süre devam edebilecek bir iş birliğinin temelini oluşturduğunu ifade etti. Anlaşmanın NATO ittifakı ve Avrupa açısından da önemli olduğunu belirten Frederiksen, ABD ile Danimarka arasındaki müttefiklik ilişkisine vurgu yaptı.

Nielsen: Güvenlik iş birliğimizi kalıcı olarak pekiştirdik

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ise anlaşmayla Grönland'ın güvenlik kontrollerinin güncellendiğini ve ABD ile güvenlik alanındaki iş birliğinin kalıcı şekilde güçlendirildiğini söyledi.

Grönland'ın İkinci Dünya Savaşı'ndan Soğuk Savaş dönemine kadar güvenlik açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Nielsen, adanın ABD'nin iç güvenliğine katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Nielsen, Arktik bölgesinde NATO'nun güçlü kalmasının önem taşıdığını belirterek, Grönland'ın ABD'nin dostu ve Batı ittifakının bir parçası olduğunu söyledi.