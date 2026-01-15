ABD, Danimarka ve Grönland arasında kritik görüşme sonuçsuz kaldı

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'daki görüşmelerin ardından Grönland konusunda ABD ile "temel bir anlaşmazlık" olduğunu söyledi.

Danimarka ve ABD arasındaki gerilim ve çalışma grubu planı

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Rasmussen, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin "açık sözlü ancak yapıcı" olduğunu belirtti. Ancak ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı "fethetme" konusunda ısrar etmesinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu da sözlerine ekledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı, "Bunun Danimarka'nın çıkarına olmadığını çok açık bir şekilde belirttik." diye konuştu.

Trump daha sonra kaynak bakımından zengin adayı ele geçirme konusundaki ilgisini yineledi; bu tutum Avrupa'daki müttefikleri tedirgin etti ve NATO ile gerilimleri artırdı.

Rasmussen, ABD'nin aşamayacağı "kırmızı çizgiler" olduğunu ve çalışma grubunun uzlaşma bulmak amacıyla önümüzdeki haftalarda toplanacağını söyledi. Ayrıca, Danimarka ve Grönland'ın ABD'nin adada daha fazla askeri üs açması olasılığına açık olduğunu da ekledi.

"Üst düzeyde görüşmelere başlamak verimli," dedi.

Rasmussen ayrıca, Trump'ın Arktik'teki Rus ve Çin çıkarlarına karşı güvenliğin güçlendirilmesi gerektiği görüşünde "bir doğruluk payı" olduğunu söyledi. Ancak başkanın Grönland çevresinde Rus ve Çin savaş gemilerinin varlığı hakkındaki yorumlarının "doğru olmadığını" belirtti.